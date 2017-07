Rogozin, FĂCUT PRAF în Ucraina: S-a „ascuns” după femeile și copiii de la bordul avionului

09:46

Astrofizicianul de renume mondial Stephen Hawking a avertizat in legatura cu eforturile de cautare a vietii extraterestre, considerate de omul de stiinta drept periculoase pentru omenire, scrie incomemagazine.ro. In opinia cercetatorului britanic, civilizatiile extraterestre ar putea fi jefuitori de resurse, cucerind galaxie dupa galaxie si colonizandu-le cu forta. In opinia omului de stiinta, semnale extraterestre […]