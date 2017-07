La „Palanca” încep lucrări de reconstrucţie. Camioanele, dar autobuzele cu peste 22 de locuri, redirecţionate spre „Tudora”

10:26

Forțele de ordine australiene au dejucat un „complot terorist” presupus islamist care urmărea „doborârea” unui avion printr-un dispozitiv exploziv improvizat, iar patru persoane au fost arestate la Syndey, a anunțat duminică premierul Malcolm Turnbull, potrivit AFP. The post „Complot terorist”, care viza doborârea unui avion, dejucat în Australia. Patru persoane, reţinute appeared first on Independent.