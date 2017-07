Revoluţie pe piaţa auto: Tesla a lansat modelul care ar putea schimba modul în care folosim maşinile

09:56

Atunci când faci cumpărături online, ceea ce pare frumos într-o fotografie poate să nu corespundă cu realitatea. Pentru că nu poți atinge și încerca ceea ce cumperi online, beneficiezi de câteva drepturi în plus. Același lucru se întâmplă atunci când cumperi prin telefon sau prin intermediul programelor TV. The post La ce să atragi atenţia atunci când cumperi online. Drepturile de care beneficiezi în cazul în care produsul primit nu corespunde descrierii appeared first on Independent.