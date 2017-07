În Elveţia a fost inaugurat cel mai lung pod suspendat destinat excursioniştilor. Are 494 m lungime şi se află la o înălţime de 85 m

08:26

Impunerea de restricţii de circulaţie pentru autovehiculele cu motoare diesel reprezintă cea mai bună modalitate de a proteja cetăţenii de efectele poluării, a decis un tribunal administrativ din oraşul german Stuttgart.