Protest pentru abrogarea sistemului electoral mixt: protestatarii au cerut sancțiuni UE împotriva liderilor PDM-PSRM //GALERIE FOTO

09:56

În urma ploilor înregistrate în țară, fără energie electrică au rămas parțial 26 de localități din 10 raioane. Către ora 7.00 dimineața de la curent electric rămâneau deconectate sate din raioanele Orhei, Ștefan Vodă, Căușeni, Anenii Noi, Cahul, Cantemir, Leova, Dubăsari, Șoldănești și Florești. Pentru restabilirea energiei către consumatori, la fața locului lucrează echipele specializate. […]