Atac armat pe o plajă din Bodrum. Un bărbat a tras la întâmplare în angajaţii şi clienţii a două cluburi

Neymar este foarte aproape să semneze un contract în valoare de 300 de milioane de euro, conform căruia va deveni unul dintre ambasadorii Cupei Mondiale din 2022, care se va desfășura în Qatar.