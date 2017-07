Trump susține că „nu va mai permite” Chinei „să nu facă nimic” în privința Coreii de Nord

14:36

Platforma pentru Egalitate de Gen se arată îngrijorată de faptul că în noua structură a Guvernului sunt doar 2 femei, fapt ce constituie o sfidare a angajamentelor naționale și internaționale de promovare a egalității de gen în procesul decizional.