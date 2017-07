Semne CIUDATE care arată că ești prea stresat

16:41

Nu mai puțin de 22 de șoareci din clădirea Ministerului de Finanțe din Marea Britanie au căzut pradă ghearelor motanului Gladstone, după ce felina, care deține titlul de „chief mouser of the Treasury” („prinzător-șef de șoareci la Trezorerie”), a fost adusă în urmă cu un an la sediul ministerului cu „misiunea” de a reduce populația de rozătoare aflată în subsolul acelei clădiri londoneze, ...