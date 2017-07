7 jurnaliști turci, eliberați din închisoare: Alți 4 continuă să rămână după gratii

12:06

Mijlocaşul Alan Ruschel, supravieţuitor al accidentului aviatic de anul trecut în care a fost implicat lotul echipei braziliene de fotbal Chapecoense, va reveni pe teren luna viitoare, într-un amical contra celor de la FC Barcelona.