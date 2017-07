Mesajul unui polițist pentru protestatari: În caz că viața voastră va fi în pericol, o voi dărui pe a mea

05:26

Un deputat rus și mai mulți artiști din Federația Rusă au fost opriţi joi, pe Aeroportul Chişinău, să intre în Republica Moldova. Aceştia urmau să plece la Tiraspol, pentru a participa la manifestaţiile prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la operațiunea de pacificare de pe Nistru. Intrarea acestora pe teritoriul ţării a fost […]