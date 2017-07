Ministerul Educației a lansat un sistem care va oferi acces la informații despre sistemul educațional

21:26

Libertatea de circulaţie a cetăţenilor între statele membre ale Uniunii Europene şi Marea Britanie se va încheia în luna martie a anului 2019 şi va fi instituit un nou sistem pentru imigranţi, a declarat joi secretarul de stat britanic pentru Imigraţie, Brandon Lewis, relatează site-ul BBC News citat de Mediafax. "Este o simplă chestiune de […]