Deputat român: M-am exprimat paşnic şi legal la manifestaţiile anti-Rogozin; Reacţia lui Dodon, exagerată şi ruptă de realitate

08:26

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI a inaugurat astăzi la Cimișlia unitatea de salvatori și pompieri. Remiza a fost deschisă după ce a fost construită din temelie pe un teren din oraș. Proiectul de construcție a unității vine în contextul acordului de colaborare între Guvernul SUA cu Guvernul Republicii Moldova. The post (FOTO) O nouă unitate de salvatori și pompieri a fost inaugurată în Republica Moldova: Câte localități va deservi appeared first on Independent.