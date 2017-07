Sute de turişti au fost evacuaţi din cauza unui incendiu produs într-un hotel din Antalya: 15 persoane, rănite

07:06

Un mucus secretat în scop defensiv de un limax a inspirat un nou tip de adeziv care are potențialul de a revoluționa sistemul sanitar, informează vineri BBC. „Bio-lipiciul” care este foarte puternic și maleabil și aderă inclusiv la suprafețe umede - o caracteristică extrem de importantă - a fost inventat de o echipă de oameni de știință de Universitatea Harvard care l-a testat cu succes inclusiv pentru a vindeca o gaură din inima unui porc. Experții s-au arătat entuziasmați de acest tip nou de adeziv și au declarat că se va bucura de o mare cerere. The post Inspirat de un limax, un „bio-lipici” revoluţionar ar putea deveni pansamentul viitorului. Aderă chiar şi la suprafeţele umede appeared first on Independent.