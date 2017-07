Atenție! Începând cu 1 august ruta municipală 193 va fi anulată, iar altele două vor avea itinerar schimbat

15:26

Efortul de câteva luni din spatele clipului pentru Take On Me de la A-Ha poate fi reprodus acum de o aplicație mobilă pentru iPhone în timp real. Nu mai puțin de 16 săptămâni a durat realizarea clipului video pentru Take On Me. Videoclipul de mai jos a implicat editarea manuală a cadrelor cu scopul de a combina într-un mod cât se poate de realist cadre desenate cu creionul împreună cu scene și personaje reale. Articolul (video) Te-ai întrebat vreodată cum poate fi transpusă casa ta în cel mai tare clip al anilor ’80? Acum este posibil datorită unei noi aplicații apare prima dată în #diez.