O tânără și copilul acesteia, forțați să muncească la o stână de oi din raionul Căușeni

Parlamentul Republicii Moldova și Curtea Constituțională organizează ceremonia solemnă cu ocazia Zilei Constituției. La eveniment sunt așteptați circa 400 de invitați: înalți demnitari, reprezentanți ai misiunilor diplomatice străine, organizațiilor etnoculturale și mediului academic, oameni de cultură, președinți și judecători ai Curților Constituționale din Germania, Lituania, România și Ucraina. Constituţia Republicii Moldova a fost adoptată la data de 29 iulie 1994, fiind publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 12.08.1994 şi a intrat în vigoare la data de 27 august 1994.