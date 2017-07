Savanţii au reuşit să modifice genetic un embrion uman

19:11

Spalatul de dinti Cand stam in picioare presiunea aplicata pe coloana este mai mare decat atunci cand mergem. Daca trebuie sa stai in picioare ore in sir, trebuie sa gasesti o cale prin care sa ai grija de coloana ta. Cum sa eviti: Cand te speli pe dinti este indicat sa te sprijini cu mana libera de perete sau de chiuveta. Spalatul vaselor Atunci cand spalam vasele stam usor aplecate si din aceasta cauza, discurile intervertebrale se deterioreaza ceea ce cauzeaza durerea de umeri. Cum sa eviti: Pune un scaun sub genunchi atunci cand speli vasele pentru a scadea presiunea. Schimbarea unei roti la masina Unul din doi soferi au experimentat aceasta provocare care iti da dureri de spate toata ziua. Cum sa eviti: Nu te apleca la nivelul rotii, stai pe jos pentru a avea ochii la acelasi nivel cu roata. Caratul pungilor de la supermarchet Niciodata sa nu refuzi o a doua sacosa. Cateva pungi in plus iti vor salva coloasa. Cum sa eviti: Obiectele grele este necesar sa le ridicam cu genunchi indoiti si ca este bine sa distribuim greutatea. Mai bine alegem doua pungi, decat sa ingramadim totul intr-o punga. Spalatul podelei Daca nu o faci in fiecare zi macar o data pe saptamana este se intampla sa faci curat in casa si sa-ti torturezi coloana. Cum sa eviti: Nu spala podeaua cu mana si cu o carpa, foloseste un mop sau o matura cu coada, scrie lyla.ro.