Mihai Ghimpu despre suspendarea lui Dorin Chirtoacă: A satisfăcut „pohtele” politice ale guvernării PD-PSRM

17:36

Preşedintele Igor Dodon arată din deget Partidului Democrat, „unioniştilor”, dar şi NATO, pentru faptul că vicepremierul rus Dmitri Rogozin aşa şi nu a mai ajuns la Chişinău. Potrivit lui Dodon, în ultimele săptămâni, şi mai cu seamă în ultimele zile, asistăm „la un show rusofob fără de precedent, un show îndreptat împotriva cetăţenilor Republicii Moldova şi relaţiilor noastre bune cu partenerul strategic Federaţia Rusă”. Şeful statului nu a explicat însă ce a făcut el pentru a asigura aterizarea în siguranţă a invitatului său din Rusia. The post Igor Dodon face din deget către PD, „unionişti” şi NATO, pentru interzicerea venirii lui Rogozin la Chişinău appeared first on Independent.