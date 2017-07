Roșiile și castraveții se ieftinesc, cartofii se scumpesc

07:06

A lucrat 52 de ani la Universitatea de Stat din Moldova în unul dintre laboratoarele instituției, iar acum încearcă să supraviețuiască pe o platformă de ciment, amplasată în scuarul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi”, chiar în coasta Bisericii „Sfânta Teodora de la Sihla”. Practic, nu poate să se miște pentru că are ambele picioare rupte, iar o mână abia de o ridică. Toată averea o ține într-o tolbă cu pătrățele - haine, o pereche de pâsle, documente și pamperși. La 90 de ani, Stepanida Lazariuc nu mai are pe nimeni și de câteva luni nu are nici casă, nici masă și nici putere să-și facă dreptate. O hrănesc cei care și-au făcut timp să-i asculte povestea. De-i noapte sau zi, ploaie sau arșiță bătrâna stă în același loc și speră că va putea cineva s-o ajute să-și trăiască bătrânețea omenește.