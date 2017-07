România le-a schimbat planul: După Rogozin, nici Dodon nu mai ajunge în regiunea transnistreană

18:16

Liderul Partidului Unităţii Naţionale, Anatol Şalaru, consideră că intenția președintelui Igor Dodon de a decora ”pacificatori” ruși și soldați ai regiunii separatiste transnistrene reprezintă „o nouă crimă și o gravă jignire la adresa celor care și-au dat viața luptând pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova”. „Până acum nu am văzut ca Igor Dodon să decoreze pe [&hellip The post Anatol Șalaru: De ce Dodon nu îi decorează pe cei care au apărat integritatea Rep. Moldova? appeared first on InfoPrut.