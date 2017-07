Dodon s-a sfătuit cu Krasnoselski: Nu va merge mâine la Tighina și Bender

15:11

Peste 600 de tineri din Republica Moldova au fost încorporaţi în perioada 25-26 iulie curent în serviciul militar în termen, în Armata Naţională. Astfel, 91 de recruţi selectaţi de Centrul Militar al municipiului Chişinău, 93 din Centrul Militar Teritorial Bălţi şi 45 din Centrul Militar Teritorial din Cahul au completat rândurile unităţilor militare din garnizoanele Chişinău, Bălţi şi Cahul. Alţi 411 tineri selectaţi de organele administrativ-militare din Căuşeni, Edineţ, Hînceşti, Orhei, Soroca, Străşeni şi Ungheni au fost încadraţi în perioada respectivă în Armata Naţională. Potrivit şefului Direcţiei Personal, locotenent-colonelul Veaceslav Donica, după înrolare, cei 640 de tineri vor urma un curs de instruire iniţială cu durata de două luni, perioadă în care vor studia pregătirea tactică, instrucţia de front, regulamentele militare, pregătirea fizică şi alte componente ale instruirii militare. De menţionat că stagiul militar în termen durează 12 luni.