Dodon nu mai pleacă la Tighina; „Provocatorii” ar fi de vină

15:36

Ministrul de finanțe britanic Philip Hammond a pledat vineri pentru o perioadă de tranziție de trei ani între ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană și stabilirea unei noi "relații pe termen lung", relatează AFP. The post Brexit: Ministrul de finanțe britanic pledează pentru o tranziție de 3 ani appeared first on Independent.