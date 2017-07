Un bărbat a intrat cu maşina în mulţime în Helsinki. O persoană a murit, iar câteva au fost rănite

14:56

Curtea Supremă din Pakistan a dispus vineri destituirea premierului Nawaz Sharif ca urmare a acuzațiilor de corupție apărute contra sa în contextul scandalului 'Panama Papers', transmite DPA. În urma deciziei Curții Supreme, Nawaz Sharif a demisionat, potrivit purtătorului său de cuvânt, potrivit Agerpres. The post Unda de şoc Panama Papers, de neoprit: Premier obligat să demisioneze appeared first on Independent.