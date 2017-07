O aeronavă Air France a ratat aterizarea, pe Otopeni

14:16

Vlad Plahotniuc tensionează intenţionat situaţia din jurul Transnistriei, încercînd a fi mai antirus decât partenerul său de afaceri Petro Poroşenko. O declaraţie în acest sens a făcut preşedintele „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, după interdicţia de intrare pe teritoriul Moldovei a unor politicieni ruşi, dar şi a unui grup de artişti ruşi care urmau să participe la evenimentele din stânga Nistrului dedicate împlinirii a 25 de ani de la încheierea focului pe Nistru. The post Usatîi: Pentru păstrarea puterii, Plahotniuc este gata să dezlege un nou conflict pe Nistru, iar Dodon devine complice al acestui scenariu appeared first on Independent.