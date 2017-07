Dodon dezvăluie de ce Rogozin nu a venit cu un avion charter la Chișinău: „Combinaţia a fost făcută special”

12:56

Oligarhul Vladimir Plahotniuc ar trebui supus unor sancțiuni similare cu cele dispuse asupra fostului președinte ucrainean, Viktor Ianukovici. Asta solicită Platforma Demnitate și Adevăr prin intermediul unei declarații publice.