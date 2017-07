Dorin Chirtoacă a fost suspendat din funcție

12:56

„Eu la primărie nu am de gând să calc până când nu se dă verdictul pe fondul acestei chestiuni. Or voi fi achitat și mă întorc cu fruntea sus la primărie, or dacă voi fi condamnat pe nedrept, evident, atunci automat nu mai pot intra. Chiar dacă îmi scot arestul de la domiciliu, mă trec în control judiciar, mă eliberează, eu oricum îmi iau cerere din cont propriu sau concediu. Eu nu am de gând să pășesc pragul instituției până când nu se dă verdictul final în acest sens. Nu trebuie nimeni pe nimeni să suspende, eu am demnitatea mea. În momentul în care procuratura mă acuză de toate prostiile, eu nu am de gând să fiu terfelit și la primărie, așa cum se încearcă terfelirea mea pe aici”, a menționat edilul capitalei. Procesul lui Chirtoacă se aseamănă foarte mult cu cel al fostului premier Filat, într-o total lipsă de transparență din partea autorităților, fapt ce a ridicat critici din partea celor mai puternice familiile politice europene de dreapta PPE și ALDE. De altfel, Chirtoacă afirmă că procesul său are o puternică componentă politică și că, dacă va fi lăsat, își va demonstra nevinovăția pentru acuzațiile care i se aduc.