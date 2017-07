LIVE // Igor Dodon susține un briefing de presă

09:11

Un document care stabileşte regulile pentru toate părţile implicate în procesul de acordare şi obţinere a creditării facilitate prin programul de stat ”Prima Casă” a fost aprobat prin hotărâre de Guvern. Acest document, de rând cu alte acte secundare care urmează a fi aprobate în regim de urgenţă, vor permite activarea programului în câteva luni, potrivit Ministerului Finanțelor. Programul guvernamental ”Prima Casă” are drept scop facilitarea accesului persoanelor fizice, îndeosebi a familiilor tinere, la achiziţia unei locuinţe prin credite ipotecare garantate parţial de stat. Principalele condiţii ale programului ”Prima Casă”: Vârsta beneficiarului – până la 45 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar; Nu deţine în proprietate individuală sau în comun cu alte persoane o locuinţă şi nu are în derulare un credit ipotecar; Plata lunară achitată de către beneficiar (dobânda şi suma principală) nu va depăşi 50% din veniturile oficiale ale familiei; Plafonul maxim al preţului de achiziţie a locuinţei –1 milion lei; Participaţia proprie iniţială – cel puţin 10% din preţul de achiziţie a locuinţei; Termenul creditului va fi de până la 25 de ani, cu posibilitatea achitării anticipate; Guvernul garantează 50% din soldul creditului. Ministerul Finanţelor a mandatat Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) să emită garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziţia unei locuinţe în cadrul acestui program. În Bugetul de stat pentru 2017 este prevăzut un fond de garantare în valoare de 15 mil. lei pentru creditele ipotecare prin intermediul programului de stat. Programul ”Prima Casă” este unul naţional, aplicabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi poartă un caracter social, reprezentat de intervenţia statului în procesul de garantare a creditelor. Ideea şi conceptul programului se bazează pe experienţa pozitivă a ţărilor din regiune, îndeosebi cea a României. The post Conceptul programului ”Prima Casă”, susţinut de Guvern. Principalele condiţii pentru beneficiari appeared first on Moldova 24.