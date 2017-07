Pretinsul MAE din stânga Nistrului califică interdicţiile impuse unor artişti şi politicieni ruşi în Moldova drept „provocare autorizată”

11:06

Un agent economic autohton, specializat în prestarea serviciilor de tip „Cargo", este cercetat de către Serviciul Vamal pentru eschivarea de la achitarea integrală a plăților pentru loturile de piese auto declarate. Schema de fraudare consta în indicarea eronată în declarațiile vamale întocmite a mărcilor și a țării de origine pentru bunurile importate, valoarea totală a cărora se cifrează la peste 1,5 milioane de lei.