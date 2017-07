El va fi noul consilier municipal socialist

13:46

Terci de trei ori pe zi, și compot din fructe uscate, în grădinițe De mai bine de un an de zile, mai mulți părinți cer autorităților să rezolve problema alimentației în grădinițele din Chişinău. Dacă în sectorul Ciocana micuții au parte de un meniu sănătos, în celelalte sectoare aceștia sunt hrăniți cu terciuri de trei ori pe zi. Nemulțumiți de iresponsabilitatea managerilor din instituțiile preșcolare și din direcțiile de învăţământ, mai mulţi părinţi asociaţi într-un grup au cerut, luni, 24 iulie, la ședința Primăriei ajutor din partea conducerii capitalei. „Nu mai știm la cine să apelăm ca să avem o alimentație sănătoasă. Copiii au fost hrăniți cu terciuri de trei ori pe zi, nu se fac salate, nu li se dau brânzeturi. Credem că la mijloc e factorul uman. Am apelat peste tot – și la Centrul de Sănătate, și la Direcție, situația se îmbunătățește pentru o perioadă scurtă, iar apoi totul revine”, a spus Ala Revenco, reprezentantă a Grupului Părinților Solidari. „La Grădinița nr. 143 de la Buiucani acum, în iulie, când sunt atâtea fructe proaspete, copiilor li se dă compot din fructe uscate”, ne spune indignată Maria. Alexandru Fleaș, șeful interimar al Direcției Educație, la ședința primăriei susținea că totul e în regulă. „Probabil, părinții s-au referit la sectorul Râșcani, dar noi am verificat. Nu știu de unde e informația aceasta, fiindcă acolo este încheiat un contract cu un agent economic pentru livrarea fructelor și legumelor”, a declarat acesta. Ca ulterior, contactat de JURNAL de Chișinău, acesta să recunoască faptul că există probleme la capitolul alimentația copiilor în grădinițe. „Da, avem probleme, de asta am și creat o comisie din care vor face parte și părinți, care vor monitoriza alimentația din instituțiile preșcolare din capitală”, a menționat Fleaș. Continuarea, aici. Sursă: jc.md Record Terci de trei ori pe zi, și compot din fructe uscate, în grădinițe apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.