(LIVE) Protest împotriva vizitei lui Rogozin: Manifestanții vor să-i blocheze drumul la Aeroport

12:36

Un protest are loc în aceste clipe la Aeroportul Chișinău împotriva vizitei vicepremierului rus, Dimitri Rogozin. Manifestanții vor să-i blocheze calea, ca acesta să nu poată ieși din Aeroport. La rândul lor, protestatarii sunt supravegheați de polițiștii de frontieră.