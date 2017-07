Cum te poate scurge WhatsApp de bani

11:46

Circulație blocată, sub un pod din Chișinău Sub podul de la intersecția str. Albișoara cu bd. Gigore Vieru sunt acumulări de apă. Astfel, Serviciul „InfoTrafic" al Inspectoratului Național de Patrulare (INP) informează că acest segment de drum este blocat. Totodată, la ora 11:00, se înregistrează flux mare de transport și se circulă cu dificultate pe străzile: bd. Grigore Vieru, direcția de deplasare spre centru și str.Ion Inculeț. La fel, din cauza acumulărilor de apă. De menționat că șoferii sunt îndemnați să nu intre în intersecție, în cazul în care circulația în direcția de deplasare este dificilă sau blocată; să evite după posibilitate intersecțiile și aceste porțiuni de drum; la aparitia unor obstacole în traficul rutier, să anunțe cel mai apropiat echipaj de poliție, sau să apeleze la numărul de telefon 902/112; să manifeste răbdare și disciplină maximă. Sursă: realitatea.md