Cum au reușit marii bogaţi ai lumii să strângă averi? Secretul chiar e simplu

12:56

Beciul președintelui Dodon de la Condrița. Ce bunătăți ține în el — (FOTO) Președintele Igor Dodon i-a chemat pe jurnaliști la reședința de la Condrița, unde a făcut un succint bilanț al activității de până acum, și-a trasat prioritățile și a răspuns la întrebările jurnaliștilor. După mai bine de o oră și jumătate de discuții, Igor Dodon le-a organizat și o excursie jurnaliștilor. Președintele a ținut să le arate cum arată beciul: „Când am venit încoace, în beci nu era nimic dar, spiritul de gospodar, am adus câte ceva”, a spus Dodon. Șeful statului s-a lăudat că are borcane făcute de soția sa, dar și vin de la Sadova. Președintele le-a arătat jurnaliștilor și curtea reședinței, însă a refuzat să le prezinte și interiorul casei. Reședința de la Condrița are o vilă de vară, o terasă cu grătar, un lac artificial, un beci, o ferma pentru porci și acareturi pentru păsări. Sursă: tv8.md Record Beciul președintelui Dodon de la Condrița. Ce bunătăți ține în el — (FOTO) apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.