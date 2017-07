Jizdan: Peste 50 de artiști ruşi urmau să vină în RM. Li s-a comunicat că nu se va accepta intrarea lor

12:26

Militari din Forţele Terestre ale Republicii Moldova şi Statele Unite ale Americii desfăşoară, în perioada 23 iulie — 3 august curent, antrenamente comune în cadrul exerciţiului „Agile Hunter 2017”. Acţiunile au loc la Centrul de instruire militară al Brigăzii de infanterie motorizată „Moldova” din municipiul Bălţi. Potrivit conducătorului aplicaţiilor, locotenentul major Alexandru Gangan, scopul exercițiului […] The post Militari moldoveni şi americani participă la exerciţiul „Agile Hunter 2017” appeared first on Moldova.org.