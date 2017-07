(FOTO şi VIDEO) Ingeniozitatea francezilor nu are limite: Au scufundat sticlele pe fundul mării pentru a se „învechi” mai repede

16:06

Procurorul Victoria Furtună a înaintat un demers prin care cere suspendarea din funcție a Primarului General al Capitalei, Dorin Chirtoacă. Demersul a fost înaintat în cadrul ședinței de judecată de astăzi, când edilului i s-a oferit un avocat din oficiu. The post Dosarul Chirtoacă: Procurorii cer instanţei suspendarea din funcţie a primarului appeared first on Independent.