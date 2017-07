O înotătoare originară din Republica Moldova a luat Aurul la Campionatul mondial de natație 2017

12:41

Ben Hawkey, actorul care l-a jucat pe Hot Pie în „Game of Thrones", a deschis o brutărie la Londra. Denumirea patiseriei este cât se poate de corespunzătoare: „You know nothing John Dough".