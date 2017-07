Ora 16.00: Rosian Vasiloi în studioul UNIMEDIA

18:36

(update 18:34) Întrebat de interzicerea propagandei ruse, președintele a răspuns „că nu prosturile rusești sunt o problemă în Republica Moldova. De faptul că vectorul european este în scădere nu sunt vinovate posturile rusești. Problema e în guvernare”. (update 18:06) Igor Dodon despre faptul că evenimentul de familie organizat la Condrița a avut pază: "acest obiectiv (reședința de la Condrița) este sub pază de stat, veniți în orice zi, nu are nimic cu evenimentul organizat aici". (update 17:46) Preşedintele țării afirmă că în weekend a avut loc o petrecere la vila Prezidențială de la Condrița în cinstea fiului său, însă nu vede nimic ilegal în asta. (update 17:20) „Reparația Președinției va începe la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie. Turcia va contribui la renovarea clădirii prezidențiale, astfel, nu vor fi cheltuiți bani din bugetul de stat”, a menționat președintele țării. (update 17:10) Șeful statului, despre referendumul anti-Chirtoacă: „Cu regret sau din fericire, Chirtoacă nu vrea să plece, dar acest plebiscit va avea loc cred sau la sfârșitul lunii octombrie, pe 29 sau pe 5 noiembrie”. (17:00) Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, în dialog cu presa. Evenimentul are loc la Reședința de Stat de la Condrița.