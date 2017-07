Pentru prima dată în istorie, o companie va implanta cipuri în proprii angajaţi

10:16

Mosul a fost eliberat de sub tirania Statului Islamic, însă în urma luptătorilor jihadiști au rămas numai ruine, familii destrămate, soții adolescente și copiii teroriștilor, traumatizați și crescuți sub semnul violenței. Pentru aceștia ar putea urma ani întregi de teroare, întrucât ei sunt vizați de răzbunarea celor care au avut de suferit de pe urma Statului Islamic, relatează The Guardian, citat de digi24.ro.