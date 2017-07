Trăia pe străzi şi era dependent de heroină; Astăzi este milionar şi ajută oamenii să aibă grijă de sănătatea lor

15:16

În legătură cu desfășurarea lucrărilor de reconstrucție a punctului comun de trecere a frontierei „Palanca”, Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră informează participanții la traficul transfrontalier despre instituirea, din data de 31 iulie a.c., a unor restricții de circulație pentru mijloacele de transport cu capacitatea de peste 3,5 tone, precum și pentru cele de pasageri cu capacitatea ce depășește 22 de locuri. Astfel, în perioada derulării lucrărilor de reconstrucție, unitățile de transport din categoriile specificate vor fi redirecționate spre postul vamal „Tudora”. The post Atenţie şoferi: Limitări de circulație prin punctul de trecere Palanca appeared first on Independent.