INTERVIU EXCLUSIV// Rectorul UnAȘM, Maria Duca: „Studenții noștri au o posibilitate unică de a fi alături de cercetători pentru a intra mai ușor în câmpul muncii”

A început admiterea la Universitatea Academiei de Știință. De ce ar alege viitorii studenți UnAȘM, care ar fi motivele? Inițial, atunci când au purces la organizarea acestei universități, acum 10 ani de zile în urmă, erau și copii mai mulți, erau și tineri mai interesanți, dar și oportunități mai puține de plecare în străinătate. Astfel, majoritatea tinerilor aplicau la economie, drept și relații internaționale, lucruri și meserii foarte importante pentru activitatea țării noastre. Totuși, eu am rămas fidelă unei concepții foarte clare, cum că dezvoltarea unei țări nu poate să aibă loc fără științele fundamentale care stau la baza tuturor științelor. Și din aceste considerente ne-am propus să facem aceste științe, care nu erau neapărat în topul solicitărilor, și nici acum nu sunt, să le facem atractive pentru generația tânără. Așadar, tineri cu capacități înalte urmau studiile la drept și economie, dar apoi lucrau oriunde își găseau de lucru. Pe când, în străinătate, întotdeauna a fost o solicitare de specialiști în domeniul bio-chimiei, în domeniul științelor fundamentale și științele bio-moleculare, fizică, matematică. Pe vremurile când am inițiat noi această universitate, eu mă întorsesem din Statele Unite, iar bio-chimiști, matematicieni și bio-informaticieni erau în topul solicitărilor. Luând în considerare dezvoltarea științelor bio-farmaceuticelor, a celor interdisciplinare care sunt în topul cercetărilor, mi-am dat seama că aceste științe merită să fie auzite și de către generația aceasta în creștere care a avut alte condiții de dezvoltare, asta pe de o parte. Iar pe de cealaltă parte, dragostea mea față de știință și față de aceste domenii fundamentale, m-a făcut să le-o implementez și acestor tineri, fiindcă eu am rămas fidelă aceleași concepții. Deși am trecut prin perioade grele personal și profesional, și dacă aș lua-o de la început, cred că aș urma aceeași carieră. Asta chiar dacă se discută că ar urma să fie reformate universitățile. Nu se știe care este viitorul, chiar și al meu, dar eu oricum aș începe și aș face același lucru încă de la început, deoarece l-am făcut din pasiune și din plăcere. Nu am alte satisfacții mai mari decât de a munci și de a face ce am făcut și până în prezent. Cu ce ofertă de studii vine UnAȘM în acest an? Și aici aș vrea să o luăm pe rând: licență, masterat și doctorat? În primul rând, vreau să menționez că noi suntem cei care lucrăm într-un sistem de „cluster” (de interdisciplinaritate și interinstituțional -n.r.). Și este unul funcțional. În toată lumea, în perioada globalizării, nu mai există rezultate unice sau numai succese individuale. Acestea sunt cazuri unicat. În general, pentru a spori eficiența implementării tehnologiilor, pentru a valorifica potențialul uman, intelectual, precum și potențialul material, în toată lumea, în condițiile în care tehnologiile informaționale ne oferă posibilitatea comunicării rapide, noi suntem cei care trebuie să valorificăm potențialul global într-o dezvoltare mai bună. Noi lucrăm în cluster, unul funcțional, cu institutele Academiei de Științe. Studenții noștri au o posibilitate unică de a fi alături de cercetători, de a fi alături de viața reală. Astfel, lor nu le trebuie o perioadă de adaptare pentru a se încadra în câmpul muncii. Câte locuri aveți mai exact pentru toate categoriile enumerate mai sus? Pentru acest an, noi avem 65 de locuri de studiile de licență la buget și alte 40 de locuri la taxă. Pentru studiile de masterat, avem 40 de locuri la buget și 20 de locuri la taxă. De asemenea, avem deja câștigate în jur de 50 de proiecte pentru doctorat. Noi suntem cei care începem de la bază și începem cu licența: chimie, fizică, matematică, informatică, geografie, geologie, apoi limbi și literaturi, filozofie. Pentru ca mai apoi, la masterat, să ne diversificăm în 15 programe de master care sunt acreditate de Ministerul Educației. Suntem unicii în R. Moldova care facem masterat la biologie moleculară și bio-informatică. Facem geografie, sisteme geografice informaționale împreună cu Institutul de Geografie. Facem ecologie cu Institutul de Ecologie, dar și globalizare, istorie, politică și cultură cu institutele socio-umanistice. Facem limbă și literatură contrastivă cu Institutul de Filologie, mai facem și securitate națională cu Institutul de Drept și Științe Politice. Avem demografie și dezvoltare regională cu institutele respective. În total, avem 14 programe de master. Studenții și masteranzii noștri sunt încadrați nemijlocit în activitatea de cercetare, alături de cercetători. Ei participă în proiecte naționale și internaționale și drept rezultat, noi avem o rată foarte mare de succes la competițiile republicane ale studenților noștri. O competiție absolut transparentă, iar noi suntem de rând cu universitățile care fac cea mai mare performanță. Acesta este meritul întregului colectiv și cred că este meritul acestei interacțiuni de facto a procesului de educație, cu cercetarea și transferul inovațional. O noțiune de triunghi al cunoașterii care a fost promovată și se promovează în continuare în Europa și în toată lumea. Rezultatele studenților sunt cele mai grăitoare în acest sens. Doamna rector, am să vă întreb simplu: ce ar trebui să facă un student pentru a se înscrie la UnAȘM? Un viitor student trebuie doar să aplice. Să vină și să viziteze căminul performant, absolut nou la nivel european care a fost dat în exploatare și deja funcționează în al doilea an. Acolo, în cămin, la etajul întâi, este organizat pentru activități culturale, științifice, de mediere sau de comunicare a studenților. Fie în Sala Polivalentă, fie prin bibliotecă, sau Sala Senatului. Nu trebuie decât să aplice și să depună actele. Trebuie să facă dosarul în conformitate cu cerințele: să aibă atestatul de Bacalaureat și o adeverință medicală, astfel încât să depună actele și eu sunt sigură că vor fi studenți. Noi asigurăm în procesul educațional o internaționalizare și avem ferma convingere că, în condițiile actuale performanța se obține doar în comunicare cu mediul extern. Și această cooperare la nivel de institute ne permite prin intermediul acestor proiecte naționale și internaționale să ieșim în străinătate și să găzduim savanți din străinătate. De ce sunt speciale cursurile acestei universități? Ce este deosebit în rândul cadrelor didactice și a pregătirii? În universitatea noastră activează profesori de bază chiar și de la Universitatea din Viena, care de 10 ani predă cursuri la Facultatea de Chimie. Mai avem un doctor conferențiar, care a obținut titlul acesta în cadrul universității noastre, Victor Croitoru, din Suedia de la Nobel Institute for Biochemistry, care este profesor la universitatea noastră. Nu mai vorbim de multitudinea de profesori străini care, venind în institute, vin și în cadrul Universității, și le oferă posibilitatea să comunice cu exteriorul. Noi suntem cei care valorificăm cel mai activ diaspora tânără și generația care a obținut studiile în străinătate, care apoi s-au angajat în universități din străinătate și cu plăcere vin și împart cunoștințele cu noi. Ce fel de programe internaționale aveți și cu ce universități sau institute din afara țării cooperați? Organizăm astfel și lecții și videoconferințe la distanță cu acești profesori din diaspora, care vorbesc limba română. Aș vrea să mai spun că noi, pentru prima dată, am oferit un curs de tehnologii informaționale pentru 15 perechi și 30 de ore de curs, acestea fiind oferite de Universitatea din Coreea la distanță. În fiecare miercuri dimineață era acest curs. Profesorul de acolo a fost impresionat de rezultatele studenților, apoi a venit și a făcut evaluarea finală în cadrul universității și a invitat o tânără studentă, care a fost cea mai bună, să facă training o lună de zile în Universitatea din Coreea de Sud. Avem o relație foarte frumoasă cu Centrul Internațional din Dubna (de cercetare nucleară, Rusia -n.r.) și copii noștri de la fizică, chimie, biologie, radio-biologie pleacă la training-uri în centrul acesta internațional din Rusia. Studenții de la tehnologie au fost 18 zile la practică la Universitatea din Ostrava (Cehia). Valorificăm de asemenea și toate oportunitățile și posibilitate de cooperare cu România. Cum sunt taxele școlare anuale comparativ cu alte universități? Vreau să vă spun că noi, acoperim cu greu chiar și locurile bugetate, cele fără taxă, fiindcă avem foarte puțini doritori până la urmă, mă refer la cei care aplică la chimie, fizică, matematică, biologie, ecologie. Cu toate acestea, din an în an, solicitările cresc, iar promovarea universității este făcute însuși de studenți, astfel încât noi avem la studii copii din aceeași liceu sau chiar și rude. Astfel că începe să devină atractivă. Noi avem acum cele mai multe locuri la biologie moleculară, și acolo am completat întotdeauna locurile, iar noi devenim lideri în acest domeniu, chiar dacă încă este foarte complicat. Studenții, absolvenții noștri, au o rată de angajare foarte înaltă în câmpul muncii și sunt solicitați cei de la biologie moleculară în centrele medicale private care fac teste moleculare. Sunt solicitați în instituțiile medicale care au laboratoare de performață. Deci, chimia și biochimia au un domeniu de angajare în câmpul muncii. În urma prezentării rezultatelor statistice, la Centrul Național de Statistică, se menționează că noi suntem unii dintre cei mai performanți. Chiar dacă avem puțini studenți, procentul de încadrare în câmpul muncii și continuitatea studiilor licență/masterat/doctorat este una foarte favorabilă la noi. Deci, se merge mai mult pe calitate, nu pe cantitate? Exact, noi suntem cei care exmatriculăm studenții care nu reușesc. Noi nu organizăm sesiuni repetate încontinuu, fiindcă nu încurajează grupa pentru cunoaștere. Eu am ferma convingere că un lucru care are un trend negativ în societatea noastră este diminuarea priorității cunoașterii. Un specialist de performanță și de calitate are și demnitate, are și grade de autonomie, are și capacitate de comunicare independentă, are și curajul de a dialoga și insista, atunci când el este performant în specialitatea lui. Noi nu putem să fim atotcunoscători și în condițiile în care cunoștințele se multiplică rapid este foarte important ca, un om care are curajul să recunoască că ceva nu cunoaște este deja un cunoscător. Acest lucru a fost când eram și eu studentă și este și astăzi unul prioritar. Pentru ca generația tânără să aibă curaj, demnitate, fermitate, verticalitate trebuie să fie cunoscători. În R. Moldova, cu regret spun, există o problemă foarte importantă reprezentată de degradarea genofondului uman. Este una deplorabilă și care nu se observă în timp scurt, dar care va avea efecte de lungă durată. Nivelul de cunoaștere și generația care astăzi, o parte din ea, care obține note maxime, are un nivel de cunoaștere mult mai scăzut, spre exemplu, cu 10 ani în urmă. Atunci când discut cu studenții, și în cazul în care văd că am în fața mea o persoană înțelegătoare, îi spun: „Da, ai nota 9 sau 10, dar trebuie să muncești de 10 ori mai mult să fii performant”. Pentru ca absolvenții și diplomele noastre să fie recunoscute nivelul de cunoaștere trebuie să crească înzecit. Cu voia Dvs., am să insist pe acest programe de mobilitate. Participați și la programele Erasmus sau alte oportunități de mobilitate în UE. Aș vrea să ne vorbiți mai în detaliu despre ele, dacă se poate. Așa cum am menționat anterior, noi am fost de la bun început una care a fost deschisă pentru cooperare internațională. Deoarece noi suntem cea mai tânără instituție de învățământ, nu mi-am pus drept scop doar recunoașterea națională, fiindcă aici mai sunt și lucruri subiective. Am zis că noi trebuie să fim performanță la nivel internațional și să valorificăm tot ce este posibil. Și aici am fost fericiți să avem aceste două proiecte Tempus, care ne-au deschis foarte larg ușile pentru mulți dintre colaboratori. Pentru că eu, spre marea mea fericire, am avut posibilitatea să mă formez în centre internaționale de performanță care mi-am dat o perspectivă bună. Eu am fost fericită să-mi fac studiile la Sankt-Petersburg, să susțin deja teza la o universitate europeană încă din timpurile URSS, așa cum este Universitatea Jdanov din Sankt-Petersburg. Asta era una dintre puține universități recunoscute internațional, care deja făcea cercetare fundamentală și serioasă. Am avut șansa să fiu alături de soțul meu în timpul studiilor sale la Universitatea Sapienza di Roma, iar acolo am obținut alte aspecte în materie de cunoștințe. Din ce înțeleg, practic Dvs. vreți să transpuneți experiența personală la Universitatea Academiei de Științe? Exact, dar nu toată lumea are aceste posibilități. Eu m-am convins că numai activând în diferite centre și comunicând cu diferiți oameni poți crește, să ai o perspectivă. Am fost în SUA, California, la Universitatea Riverside și practic noi am fost deschiși tot timpul cooperării internaționale. Am conlucrat în acest proiect Tempus de care vă ziceam, care a deschis ușile pentru vreo 10 angajați din UnAȘM. Am vizitat împreună Italia, Polonia, Georgia, Marea Britanie, Bulgaria, Israel. Aici am vizitat circa 40 de incubatoare universitare și vreo 20 de universități și parcuri tehnologice. Deci, am avut posibilitatea să vedem procesul de formare a specialiștilor noștri nu doar în aspectul pregătirii fundamentale, așa cum am fost noi învățați în timpul Uniunii Sovietice, dar să vedem această conexiune nemijlocită a procesului educațional cu posibilitatea de a crea diferite structuri și nu de a aștepta un loc de muncă, ci de a oferi prin tine însăți posibilitatea de a angaja oameni prin start up-uri, spin off-uri și toate aceste posibilități de internaționalizare prin Tempus le-am avut. Acum suntem parteneri în proiectele Erasmus și avem deja patru proiecte care funcționează cu Grecia, cu România. De asemenea, colaborăm și prin proiecte bilaterale cu Cehia, Rusia sau România. Deci, procesul de mobilitate a cadrelor didactice și a studenților este una din priorități și eu mă strădui ca acest lucru să-l promovez în pofida tuturor dificultăților financiare și în pofida oricăror impedimente fiindcă lumea trebuie să vadă, să aibă modele, ca să poată să le aplice. UnAȘM excelează în special la partea la doctorat, mă refer aici la pregătirea viitorilor cercetători. Ce ne puteți spune despre acest lucru și despre evenimentele organizate în cadrul școlii doctorale? Motto-ul nostru încă de la început a fost „Studying by doing research”. Așadar, educație prin cercetare. Inițial, când am fondat universitatea, am explicat cum văd eu aceste lucruri, deoarece eu am avut șansa să mă formez prin cercetare. Am început-o, ca studentă, în anul trei. Și de atunci fac cercetare și predare. Sunt și pedagogi înnăscuți, dar un profesor universitar trebuie să facă neapărat cercetare. Întrucât noi am trecut în procesul de la Bologna și am redus substanțial numărul de ore auditoriale, care ofereau partea teoretică, am lăsat la o parte din ore activităților individuale. Aceste activități trebuie completate cu ceva, lucru care, la noi în R. Moldova, era de un gol total. Studentul, dar și profesorul, nu aveau competențele necesare și erau axați pe ideea că, dacă s-au redus orele teoretice, aceste trebuie completate cu activități practice. Nu era obișnuiți cu această idee. Iată, eu am completat această parte de ore, cu cercetarea. Fiica mea a studiat într-un colegiu internațional din Italia, apoi și-a făcut studiile în SUA în Universitatea Lafayette din Pennsylvania, după care a fost la masterat la Londol School of Economics (LSE – Marea Britanie n.r.). Eu am urmărit să implementez experiența mea și cea observată la fiica mea a celor mai performante metode de predare, de elaborare a curiculei și de evaluare pe care le-am sesizat. Practic, ați luat „know how”-ul Dvs. personal și al fiicei și ați încercat să-l transpuneți în viziunea de management la UnAȘM? Da, exact. La anul I am introdus tehnici de comunicare scrisă și orală. Am obsevat că în afară îi învață cum să scrie, cum să expună și astfel am introdus și eu acest curs. Paralel cu acest curs de comunicare și tehnologie informațională, care este obligatoriu, conform curiculei de la Bologna, am unit aceste două cursuri și am făcut un examen comun – conferința studenților de la anul I. În primul an, le-am propus ca utilizând tehnologiile informaționale să selecteze informații despre un laureat al premiului Nobel și să pregătească un dosar și, utilizând tehnici de la acest curs, să prezinte un raport și am organizat o conferință. Și deja această conferință funcționează de 10 ani, iar studenții aleg o tematică nouă în fiecare an. În primul an, vă spun sincer, am stat toți cu gura căscată pentru că am auzit despre 69 de laureați ai premiului Nobel. A fost o experiență extraordinară. Am doilea an, am avut ca temă academicienii, al treilea despre trenduri de dezvoltare a științei. La sfârșit, publicăm o mică informație despre acestă conferință. Pentru studenți și masteranzi, am organizat o conferință în toată regula, unde ei pot deja să-și expună teoretic viziunile și avem deja a șaptea ediție și acolo la conferința „Viitorul vă aparține”. Ulterior, la doctorat, acolo este „Conferința doctoranzilor” și încercăm să oferim această oportunitate tinerilor să comunice, ca să reflecte. Este o problemă generală, dar există o problemă pentru cei din R. Moldova, deoarece am învățat și studiat tot timpul în limba rusă. Din cauza acestui sistem, noi nu avem capacitatea de a ne exprima. De rând cu cunoașterea, care stau la baza pregătirii profesionale și individuale a fiecărui cetățean, am doilea criteriu este capacitatea de a expune de a te exprima, de a putea intra într-o discuție, iată noi le oferim această posibilitate. Am organizat astfel de simpozioane, conferințe internaționale cu cei de la Humboldt (Germania) și cu Asociația Florii Soarelui din Paris. De rând cu conferințele interne, noi organizăm aceste conferințe de pregătire. În final, aș dori să ne spuneți cuvinte despre bursele pe care le oferiți la UnAȘM Este foarte important de menționat că în cadrul UnAȘM, de rând cu bursele oferite de guvernul R. Moldova pentru toți studenții, noi încercăm să diversificăm posibilitățile de a stimula meritocrația studenților. Astfel, noi cooperăm cu parteneri sociali, cu diverși parteneri privați pentru ca ei să ne ofere posibilitatea apreciem și material activitatea studenților. Mai avem și Bursa Casei Regale (a României -n.r.) care se oferă, bursa Regelui Ferdinand și bursa Regina Maria, care se oferă unui student și unei studente, sau masterand sau doctorand, din cadrul UnAȘM care practică activități pe care le promovează Casa Regală. Asta înseamnă activități sociale, activități de parteneriate sau de promovare a imaginii. Mai mult decât atât, în cooperare cu companiile private din R. Moldova, avem posibilitatea să oferim bursa Mircea Ciuhri. Este o bursă pentru studenți, masteranzi și doctoranzi. Este o bursă de cercetare, precum și bursă de mobilitate pentru participarea la diferite conferințe. În cooperare și parteneriat cu Asociația Azerilor din R. Moldova, oferim de șase ani bursa Nizami pentru studenții de la științele socio-umaniste care au aptitudini ș competențe deosebite în ceea ce privește scrierea, pe de o parte, iar pe de altă parte promovează imaginea țărilor în care a activat și și-a expus activitatea Nizami. Și aceste burse reprezintă burse ale UnAȘM și trebuie să menționez un lucru foarte important și anume că studenții noștri obțin și burse în competiții republicane. Anul acesta, la opt dosare depuse ale studenților și masteranzilor, șase au câștigat. De asemenea, rezultatele doctoranzilor care sunt reflectate în numeroase burse naționale, precum bursa președintelui, cea a guvernului și burse de specialitate în numele diferitor savanți meritocrați din R. Moldova. A consemnat Mădălin Necșuțu

