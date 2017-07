Toate penitenciarele din țară vor fi suplinite cu necesarul de lenjerie nouă de pat ca urmare a recomandărilor Avocatului Poporului

22:36

Trei studenți ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) se numără printre cei 45 de participanți ai Academiei Internaționale de Vară BEST (Boost your Entrepreneurship Skills in Transylvania), care se desfășoară la Târgu Mureș (România), în perioada 10-14 iulie. Este vorba despre Diana Tabuică, proaspătă licențiată a USARB în economie, iar anterior licențiată în filologie franceză, tot a USARB; Eduard Dragan, student la Litere și Ana Iagubov, studentă la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului.