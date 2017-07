Unui cuplu de moldoveni din SUA i s-au luat copiii. Iată motivul

Unui cuplu de moldoveni din SUA i s-au luat copiii. Iată motivul Dumitru și Aliona Diaconu sunt originari din Bălți, iar astăzi locuiesc în orașul Spokane din statul Washington, SUA. Aceștia au scris un mesaj pe profilul lor comun de Facebook prin care cer ajutor. Au nevoie de 70 mii de dolari ca să achite serviciile avocatului care le-ar putea întoarce nou-născutul și fetița de 3 ani, luați de organele de ocrotire a copiilor. „Serviciul de protecție a copilului ne-a luat copiii, fiul de 3 luni și fetița de 3 ani. Fiul nostru s-a născut cu 10 săptămâni mai devreme, am avut complicații. După naștere, a stat în incubatorul din spital 7 săptămâni, respirând printr-un tub. Pe 14 iulie, fiul nostru a avut un episod când s-a făcut albastru și a încetat să mai respire. Noi l-am dus la spitalul de urgență, unde i s-a făcut radiografia creierului și ni s-a spus că are sânge între creier și scheletul capului. Retina i-a fost extirpată din acest motiv, iar doctorii ne acuză pe noi pentru asta. Medicii au chemat Serviciul de Protecție a Copilului și poliția ne-a luat ambii copii. Acum suntem acuzați de o infracțiune gravă- de abuz asupra copilului. Ieri am avut primele audieri, ni se interzice să ne vedem copiii și ni se respinge cererea de a afla informații despre ei. Ca să ne recuperăm copiii avem nevoie de cei mai buni avocați, iar ei ne cer 70 mii de dolari deoarece totul este serios și grav. Noi le cerem tuturor ajutorul, vă rugăm, vă rugăm ajutați-ne să adunăm suma ca să ne întoarcem copiii prețioși. Vă rugăm să vă rugați pentru familia noastră. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu avem o altă alegere decât a posta informația aici, căci contul nostru GoFundMe account a fost închis deja de 2 ori și șters în această noapte. Așa că iată e-mail-ul meu: diakonu89@gmail.com și contul nostru paypal: paypal.me/Diakonu Sursă: ea.md Record Unui cuplu de moldoveni din SUA i s-au luat copiii. Iată motivul apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.

