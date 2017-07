Pavel Filip cere sporirea măsurilor de combatere a traficului de ființe umane

12:56

„Intenţia lui Igor Dodon de a decora soldaţii ruşi şi militarii separatişti este o nouă crimă şi o gravă jignire la adresa celor care şi-au dat viaţa luptând pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova. Până acum nu am văzut ca Igor Dodon să decoreze pe nimeni din cei care au apărat integritatea Republicii Moldova. Nu am văzut să facă un gest de compasiune către mamele care şi-au pierdut fiii, către copiii care şi-au pierdut taţii ucişi”, a specificat Şalaru într-o postare pe pagina sa de socializare. De asemenea, ex-ministrul Apărării se arată uimit de această intenţie: „Până acum nu am văzut ca Igor Dodon să decoreze pe nimeni din cei care au apărat integritatea Republicii Moldova. Nu am văzut să facă un gest de compasiune către mamele care și-au pierdut fiii, către copiii care și-au pierdut tații uciși tocmai de aceia, pe care astăzi Dodon îi decorează”.