VIDEO. „HY NO ROCK” de la absolvenți: „Mâncarea de acasă o va mânca altul” și „Am luat pistolul cu apă să împușc în mașina directoarei”

Vlad Plahotniuc şi Igor Dodon au împărţit pentru un an înainte toate sărbătorile oficiale, şeful statului având sărbători la care poate să participe şi cele la care nu. Astfel, de exemplu, preşedintele ţării are interdicţia de a organiza un concert în Piaţa Marii Adunări Naţionale de Ziua Independenţei, care va fi sărbătorită pe 27 august. În schimb, acesta are „permisiunea” de a organiza un concert pe 24 august care va fi dedicat aniversării 73 de ani de la încheierea operaţiunii Iaşi-Chişinău. Despre aceasta a anunţat în cadrul unei conferinţe de presă preşedintele „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, care susţine că şeful statului încearcă acum pe toate căile posibile să-l aducă la concert pe interpretul rus Grigori Leps, unul dintre cei care în 2014 a participat la concercele lui Usatîi.