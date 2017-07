Președintele Igor Dodon a semnat decretele de demitere a miniștrilor Ruxanda Glavan și Victor Zubcu

13:06

Primele 20 de femei au început tratamentul gratuit de fertilizare in vitro. Una dintre paciente a rămas deja însărcinată în urma intervenției medicale. Potrivit Ministrlui Sănătății, în total, 67 de de cupluri asigurate medical au solicitat proceduri de fertilizare in vitro finanțate din fondurile de asigurare obligatorie medical, comunică Politik.md. Comisia de evaluare a Ministerului Sănătății a recepționat 67 de dosare, în perioada aprilie –iunie 2017. Dintre acestea, două au fost respinse din motive medicale, iar 30 au fost acceptate. Ca urmare, comisia a eliberat pentru 30 de femei bilete de trimitere pentru efectuarea gratuită a procedurilor de fertilizare in vitro. Restul dosarelor urmează să fie evaluate în timpul apropiat. Ministerul Sănătății a solicitat Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) să finanțeze 100 de proceduri de fertilizare in vitro, anual.