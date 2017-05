Apă-Canal Chișinău anunță sistări de apă în sectorul Botanica

10:06

Pacientul a fost dependent de aparatul de dializă timp de un an. Cu trei luni în urmă a fost inclus în lista de aşteptare. „Sunt fericit! Am avut noroc. Mulţumesc acelei familii care a acceptat să cedeze organele rudei aflate în moarte cerebrală. Mulţumesc doctorilor care au luptat pentru viaţa mea”, a spus bărbatul, citat într-un comunicat de presă al Ministerului Sănătăţii. Ministra Ruxanda Glavan a spus că transplantul cu numărul o sută este un mare succes pentru sistemul de sănătate. Potrivit ei, aceasta demonstrează că serviciul de transplant este eficient. „Vom avea grijă ca acţiunile planificate în noul program naţional de transplant să fie realizate în termenele stabilite. Dorim ca în fiecare an să fie efectuate câte 50 de transplanturi de rinichi şi 20 de ficat, aşa cum prevede noul program”, a mai spus Ruxanda Glavan.