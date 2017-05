Trei instituții realizează fertilizare in vitro. Iată prețul unei proceduri

09:36

Reforma Guvernului — 25 de mln. de lei. 20 de grădinițe pot fi renovate cu acești bani Reforma Guvernului anuntata de Vlad Plahotniuc ne va costa cel putin 25 milioane de lei. Din acesti bani s-ar putea renova in jur de 20 de gradinite din tara. In schimb, spun autoritatile, pentru ca a cincea parte din angajatii din ministere vor fi dati afara, pentru cei ramasi salariile s-ar putea dubla. Calculele Centrului de Implementare a Reformelor arata ca dintre cei aproape 2400 (2357) de angajati ai ministerelor si agentiilor, aproape o treime ar urma sa fie dati afara. Totusi, pentru ca peste 300 (335) de posturi sunt vacante, vor fi disponibilizati doar putin sub 400. Fiecaruia, statul trebuie sa-i plateasca 7 salarii medii lunare. In total, cheltuielile se ridica la 26 milioane de lei. Statul spera insa sa faca si economii, care in 2018 ar ajunge la 70 de milioane de lei. Iurie CIOCAN, SEF CENTRU IMPLEMENTAREA REFORMELOR ”Persoanele care vor ramane incadrate in cadrul ministerelor, dupa 11 luni de la inceperea reformei, preconizam dublarea de salarii pentru persoanele ramase in functie.” Printre cei care isi vor pierde functia vor fi si ministrii portofoliile carora vor fi comasate, ca de exemplu, ministrul Constructiilor, cel al Transporturilor, cel al Mediului sau cel al Sanatatii. Iurie CIOCAN, SEF CENTRU IMPLEMENTAREA REFORMELOR ”O parte din ministrii care nu se vor regasi in noua structura vor fi disponibilizati. Nu se exclude ca vor fi noi ministri.” Fiecare ar putea primi cate cel putin 50 de mii de lei la plecare. Astfel de indemnizatii vor primi 7 ministri, intrucat din 16 ministere se va ajunge la 9. Ministrul Economiei nu va mai fi si vicepremier, asa ca acum. Iurie CIOCAN, SEF CENTRU IMPLEMENTAREA REFORMELOR ”Sunt prevazute 3 functii de vicepremier in legatura cu prioritatile guvernarii: integrarea europeana, bunastarea cetatenilor si reintregirea tarii.-Economia nu mai este o prioritate?-este, dar anterior, vicepremierul pe economie avea functia de coordonare a mai multor ministere, acum aceste ministere vor face parte din minister.” Ministrul Muncii Protectiei Sociale si Sanatatii va deveni vicepremier, iar functia pe care acum o detine Gheorghe Brega nu va mai fi. Toate intreprinderile pe care le gestioneaza acum ministerele se vor subordona Agentiei Proprietati Publice. Iurie CIOCAN, SEF CENTRU IMPLEMENTAREA REFORMELOR ”Ministerele nu trebuie sa gestioneze proprietate, vom evita conflicte de interese.” Autoritatile spun ca nu va fi nevoie ca executivul sa isi dea demisia. Iurie CIOCAN, SEF CENTRU IMPLEMENTAREA REFORMELOR ”Guvernul actual isi duce mandatul in conformitate cu procedurile stabiliate de lege. Va fi propusa aprobarea unei legi cu privire la guvern. Va fi modificata structura ministeriala, guvernamentala.” Noua lege cu privire la Guvern urmeaza sa fie discutata in urmatoarele saptamani, astfel incat pana in toamna reforma sa fie implementata, iar bugetul pentru 2018 sa fie elaborat in baza noii structuri. Pentru reforma administratiei publice, statul a pus deoparte 40 de milioane de lei. Sursă: protv.md Record Reforma Guvernului — 25 de mln. de lei. 20 de grădinițe pot fi renovate cu acești bani apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.