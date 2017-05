(VIDEO) Șofer tupeist care conduce pe contrasens, în curbe, la un pas de accident teribil; INP este pe urmele lui

12:36

O poză făcută la Bruxelles la întâlnirea soțiilor șefilor de stat din NATO, în care apare și un bărbat, soțul premierului gay al Luxemburgului, a devenit imediat virală pe internet. Dar de asemenea această poză stă la baza și unui nou scandal în care este implicată Casa Albă. The post (FOTO) Scandal privind poza în care soțul premierului din Luxemburg apare printre soțiile celorlalți lideri NATO: Casa Alba l-a omis când a publicat imaginea appeared first on Independent.