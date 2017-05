Depozitul din Darasti, cuprins vineri de incendiu, era asigurat pentru 500.000 de euro

15:11

Cel mai recent raport publicat de Comisia Europeana, The agening of the EU - implications for pensions, are o concluzie apasatoare: populatia Europei imbatraneste, iar in ceea ce priveste "costurile cu pensiile, ponderea acestora in PIB va ajunge undeva la 11,2% in anul 2060, fata de 11,3% in 2013", a declarat Falco VALKENBURG, Chairperson Pensions Committee, Actuarial Association of Europe, OPSG Member, EIOPA.