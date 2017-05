(FOTO) Cum puteţi transforma un whiskey ieftin într-o băutură rafinată, foarte gustoasă

09:46

Camera inferioară a Parlamentului din Polonia a aprobat un proiect de lege prin care se va limita accesul la contracepţia de urgenţă, cum ar fi aşa-numitele „pastile de a doua zi", scrie Gândul.