Merkel avertizează că Europa nu trebuie să mai aibă încredere în SUA

Europa “trebuie sa isi ia soarta in propriile maini” in conditiile unei aliante occidentale divizate de Brexit si de presedintia lui Donald Trump, a declarat duminica sefa Guvernului de la Berlin, Angela Merkel, citata de AFP. “Perioada in care puteam sa depindem in totalitate unii de altii se termina. Am trait acest lucru in ultimele cateva zile”, a spus Angela Merkel la un miting electoral di

