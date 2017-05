Cum arată cea mai bizară staţie de metrou: în mijlocul pustietăţii (FOTO)

16:56

Pentru prima oară de la atacul din Manchester, poliţia britanică a dat publicităţii poze cu teroristul care s-a aruncat în aer. Este vorba de imagini surprinse în seara atacului, înainte ca tânărul de 22 de ani să se arunce în aer. El poartă ochelari, o pereche de adidaşi şi o jachetă de culoare închisă, scrie Digi24. În plus, în spate are un rucsac în care poliţia crede că avea bomba pe c